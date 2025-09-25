Nicola Pisu il figlio di Patrizia Mirigliani scrive un messaggio allarmante | Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore
Poche ore fa Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, ha allarmato tutti i suoi follower pubblicando una storia Instagram davvero preoccupante. Il giovane, che pochi giorni fa aveva collaborato all’organizzazione dell’ultima edizione di Miss Italia, ha condiviso una Instagram story con parole inquietanti: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”. Il post è stato rimosso pochi minuti dopo, ma tanto è bastato per scatenare una catena di solidarietà: centinaia di utenti si sono riversati in rete per inviargli messaggi di incoraggiamento. La storia è stata riportata anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha scritto: “ Purtroppo ho visto, in tante mi avete fatto vedere la sua storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
