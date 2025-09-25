Nico Gonzalez continua a crescere con l’Atletico Madrid | solo mezz’ora in campo con il Rayo Vallecano e la clausola… Gli aggiornamenti

Nico Gonzalez Atletico Madrid, la clausola dei minuti che fa tremare i tifosi: la sua crescita in Spagna non basta a garantirne l’addio. La Juventus osserva a distanza, con un misto di speranza e apprensione, il percorso di Nico Gonzalez all’ Atletico Madrid. Il centrocampista argentino, ceduto in prestito dopo una prima, deludente stagione in bianconero, sta mostrando segnali di crescita, come nella recente vittoria contro il Rayo Vallecano. Ma una clausola nel suo contratto tiene i tifosi della Vecchia Signora con il fiato sospeso: il suo ritorno a Torino è un’ipotesi tutt’altro che remota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

