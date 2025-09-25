Nico Arezzo annuncia il suo nuovo singolo dal titolo Da Dio
Il giovane cantautore siciliano Nico Arezzo annuncia l’uscita del suo nuovo singolo Da Dio. Dopo esser stato finalista a Musicultura 2024 e aver pubblicato il suo primo album Non c’è mare, il giovane cantautore siciliano Nico Arezzo annuncia ora l’uscita del suo nuovo singolo Da Dio, disponibile dal 26 settembre per Artist First. Il brano segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore, sempre più impegnato nella ricerca di un linguaggio musicale personale, capace di unire radici e modernità. Da Dio non è un addio, ma la consapevolezza di un legame che cambia e si trasforma, fino a diventare irriconoscibile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
