Nick Fuentes se Charlie Kirk vi sembrava estremista aspettate di conoscere il capo dei groyper

Wired.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni l'influencer antisemita, anti-trans, misogino e razzista è stato troppo persino per il Maga. Ora però è sempre più popolare e ha un piano per prendersi l'America. 🔗 Leggi su Wired.it

nick fuentes charlie kirkWorried white supremacist Nick Fuentes calls for calm after Charlie Kirk assassination - Fuentes, 27, who was prohibited from attending any of Kirk's Turning Point USA events, went live on Thursday night and described his passing as a 'tragedy'. Secondo dailymail.co.uk

nick fuentes charlie kirkNick Fuentes called Candace Owens a ‘Uncle Tom’ ‘DEI hire’ before Charlie Kirk’s death— here’s what it reveals about right-wing infighting - 10, some of the right’s loudest voices have turned on each other ... Lo riporta msn.com

