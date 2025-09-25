. Scopri il percorso di un giovane determinato che coltiva sogni nel mondo della recitazione senza rinunciare agli studi medici, unendo passione e ambizione. Niccolò Maria Marsico ha 20 anni e vive a Caivano, in Campania. Occhi azzurri, capelli biondi, alto 1.78, parla italiano, inglese e spagnolo. Giovane determinato e versatile, sogna di affermarsi nel mondo del cinema, senza però rinunciare al suo percorso accademico. Niccolò, di cosa ti occupi attualmente?. «Sto studiando per entrare alla facoltà di Medicina. A novembre affronterò tre esami e spero vada tutto bene. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Niccolò Maria Marsico tra medicina e spettacolo