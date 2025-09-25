Newsom agli agenti dell’Ice | via le maschere

“Di che cosa avete paura?” Questa la domanda retorica del governatore Gavin Newsom diretta agli agenti dellIce, Immigration and Customs Enforcement, che si coprono il volto mentre arrestano individui sospettati di essere nel Paese illegalmente. Newsom ha continuato dichiarando che chiunque si professi agente dell’Ice deve mostrare i documenti di identità. Il governatore della California . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

