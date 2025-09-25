New Rimini si ritrova in Final Four di Coppa Italia

In maniera abbastanza inaspettata, ma non per questo meno gradita, New Rimini si è ritrovata seconda nel girone G al termine della Poule Salvezza del campionato di serie A di baseball, piazzamento che la qualifica alla Final Four nella quale si assegnerà la Coppa Italia 2025. Un concentramento. 🔗 Leggi su Today.it

