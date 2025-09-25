Netflix tutte le Serie TV in streaming a ottobre 2025 | calendario completo e novità

Ottobre 2025 si preannuncia come uno dei mesi più ricchi di sempre per gli abbonati Netflix. La piattaforma di streaming porta in catalogo un mix irresistibile di grandi ritorni e nuove produzioni originali, tra cui la quarta stagione di The Witcher (con Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill), la terza stagione di Monster dedicata a Ed Gein, e le italiane Il Mostro e Riv4li. Non mancano produzioni internazionali attesissime come The Diplomat 3, Nobody Wants This 2 e Respira 2. Scopriamo insieme tutte le novità, il calendario e le uscite da non perdere. Foto di cottonbro studio Indice. The Witcher 4: Liam Hemsworth al debutto su Netflix a ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Netflix, tutte le Serie TV in streaming a ottobre 2025: calendario completo e novità

