Netflix tutte le Serie TV in streaming a ottobre 2025 | calendario completo e novità

25 set 2025

Ottobre 2025 si preannuncia come uno dei mesi più ricchi di sempre per gli abbonati Netflix. La piattaforma di streaming porta in catalogo un mix irresistibile di grandi ritorni e nuove produzioni originali, tra cui la quarta stagione di The Witcher (con Liam Hemsworth al posto di Henry Cavill), la terza stagione di Monster dedicata a Ed Gein, e le italiane Il Mostro e Riv4li. Non mancano produzioni internazionali attesissime come The Diplomat 3, Nobody Wants This 2 e Respira 2. Scopriamo insieme tutte le novità, il calendario e le uscite da non perdere. Foto di cottonbro studio Indice. The Witcher 4: Liam Hemsworth al debutto su Netflix a ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Netflix, tutte le Serie TV in streaming a ottobre 2025: calendario completo e novità

