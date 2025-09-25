Netanyahu | all' Onu dirà la nostra verità

5.01 "All'Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese". Lo ha detto il primo ministro israeliano, Netanyahu, come riporta il Times of Israel, prima di salire sul volo dall'aeroporto Ben Gurion,per raggiungere New York. Denuncerò quei leader che, invece di attaccare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d'Israele. Questo non accadrà mai", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: netanyahu - nostra

Crosetto: "A Gaza negati i valori della nostra civiltà, Netanyahu torni a ragionare" | Allarme dell'Unicef: "Nella Striscia 12mila bambini gravemente malnutriti"

Gli U2 contro il piano di Netanyahu a Gaza: «Merita la nostra condanna categorica»

Netanyahu: Gaza nostra anche con tregua

Netanyahu: «Determinati a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, per garantire il nostro futuro nella nostra meravigliosa terra» - facebook.com Vai su Facebook

"Continueremo ad agire con determinazione finché non raggiungeremo tutti gli #obiettivi della #guerra, per garantire il nostro futuro nella nostra meravigliosa terra": lo afferma il premier Benjamin #Netanyahu nel suo messaggio di Rosh Hashanah, il capoda - X Vai su X

Netanyahu, 'all'Onu per dire la nostra verità' - "All'Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese. Scrive ansa.it

Israele, Netanyahu: "Obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla". Onu: Rischio escalation - A dirlo è il premier israeliano Benjamin Netanyahu, nella conferenza stampa a Gerusalemme, in cui ha illustrato il piano di Israele ... Secondo tg24.sky.it