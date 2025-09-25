Netanyahu vola negli Usa evitando i cieli dei Paesi Ue | ecco perché

Tgcom24.mediaset.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volo governativo "Wings of Zion" ha deviato la rotta storica sorvolando il Mediterraneo meridionale, evitando Grecia, Italia e Francia: una scelta che appare legata a ragioni legali e diplomatiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

netanyahu vola negli usa evitando i cieli dei paesi ue ecco perch233

© Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu vola negli Usa evitando i cieli dei Paesi Ue: ecco perché

In questa notizia si parla di: netanyahu - vola

Netanyahu vola negli Usa da Trump

Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | I fondamentalisti: "Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele"

Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | Israele invia 54mila ordini di leva entro luglio, anche per gli ultraortodossi

netanyahu vola usa evitandoL'aereo di Netanyahu vola negli Stati Uniti evitando lo spazio aereo europeo - L'aereo governativo "Wings of Zion", utilizzato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato per la prima volta la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, evitando di so ... Scrive ansa.it

Netanyahu vola negli Usa da Trump - Il primo ministro israeliano Netanyahu incontra domani il presidente Usa alla Casa Bianca, nel suo terzo viaggio americano dall'insediamento di Trump. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Vola Usa Evitando