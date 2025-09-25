Netanyahu vola negli Usa evitando i cieli dei Paesi Ue | ecco perché
Il volo governativo "Wings of Zion" ha deviato la rotta storica sorvolando il Mediterraneo meridionale, evitando Grecia, Italia e Francia: una scelta che appare legata a ragioni legali e diplomatiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - vola
Netanyahu vola negli Usa da Trump
Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | I fondamentalisti: "Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele"
Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | Israele invia 54mila ordini di leva entro luglio, anche per gli ultraortodossi
NETANYAHU: "RICONOSCERE STATO PALESTINESE IMBARAZZANTE RESA AL TERRORE" Il premier israeliano Benjamin Netanyahu - ha dichiarato che "l'imbarazzante resa al terrorismo palestinese da parte di alcuni leader non vincolerà in al - facebook.com Vai su Facebook
Qui, la mia corrispondenza su @RadioRadicale di questa mattina, lunedì, 22 Settembre 2025: Il congresso straordinario del maggior partito d’opposizione #Chp in #Turchia e la strategia persecutoria operata da #Erdogan. - Focus sulla #Siria: #Sharaa vola a - X Vai su X
L'aereo di Netanyahu vola negli Stati Uniti evitando lo spazio aereo europeo - L'aereo governativo "Wings of Zion", utilizzato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato per la prima volta la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, evitando di so ... Scrive ansa.it
Netanyahu vola negli Usa da Trump - Il primo ministro israeliano Netanyahu incontra domani il presidente Usa alla Casa Bianca, nel suo terzo viaggio americano dall'insediamento di Trump. Da rainews.it