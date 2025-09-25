Netanyahu vola a New York percorso più lungo per evitare Spagna e Francia

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha scelto una rotta insolita per volare da Tel Aviv a New York, in vista del suo intervento all’Assemblea Generale dell’Onu e l’incontro con il presidente americano Donald Trump. L’aereo, secondo quanto rivelato da Cnn, ha sorvolato l’intero Mediterraneo fino a Gibilterra, evitando Francia e Spagna, Paesi membri . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia

In questa notizia si parla di: netanyahu - vola

Netanyahu vola negli Usa da Trump

Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | I fondamentalisti: "Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele"

Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | Israele invia 54mila ordini di leva entro luglio, anche per gli ultraortodossi

Netanyahu cambia rotta per volare negli Usa «al sicuro»: sfiorata l’Italia, evitate Francia e Spagna – Il tragitto - X Vai su X

Netanyahu: «Determinati a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, per garantire il nostro futuro nella nostra meravigliosa terra» - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu vola a New York, percorso più lungo per evitare Spagna e Francia - L'aereo, secondo Cnn, ha sorvolato l'intero Mediterraneo evitando i due Paesi membri della Cpi, che ha emesso un mandato d'arresto nei confronti del premier israeliano. adnkronos.com scrive

Netanyahu vola negli Usa evitando i cieli dei Paesi Ue: ecco perché - Netanyahu vola a New York evitando lo spazio aereo europeo: ecco le ragioni legali e diplomatiche dietro la scelta. Segnala msn.com