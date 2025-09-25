Netanyahu non è persona gradita La Slovenia chiude i confini al premier israeliano

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu da oggi, 25 settembre, non può più entrare in Slovenia in quanto "persona non gradita". Lo ha deciso il governo guidato da Robert Golob con la nuova risoluzione approvata. Lubiana aveva già vietato l'ingresso nei confini nazionali al ministro israeliano. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: netanyahu - persona

