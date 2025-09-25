Netanyahu cambia rotta per volare negli Usa al sicuro | sfiorata l’Italia evitate Francia e Spagna – Il tragitto

Mentre la Global Sumud Flotilla prosegue la sua accidentata navigazione nel Mediterraneo in direzione Est, verso la Striscia di Gaza cui il convoglio di imbarcazioni vorrebbe consegnare gli aiuti umanitari, l’aereo di Benjamin Netanyahu solca i cieli del Mediterraneo in direzione opposta. Nulla a che vedere con la Flotilla, però: il primo ministro israeliano è partito nella notte verso gli Stati Uniti, dove parteciperà ai lavori dell’ Assemblea Generale dell’Onu; poi, lunedì, incontrerà ancora una volta il presidente Usa Donald Trump. Agli osservatori delle tratte aeree non è sfuggito però questa mattina un dettaglio rilevante: secondo quanto si evince dai dati di volo del “Wings of Zion”, l’aereo di Netanyahu avrebbe evitato per la prima volta di sorvolare i cieli di diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Open.online

