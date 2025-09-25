Netanyahu all’Onu | tra accuse di genocidio e platea pronta a svuotarsi
New York, 25 settembre 2025 – Con il bilancio dei morti a Gaza che sale ad oltre 65mila morti – stando ai dati ufficiali fornite dal Ministero della Sanità palestinese – gli ostaggi che rimangono ostaggi e le denunce degli attacchi da parte del gruppo d’imbarcazioni Global Sumud Flotilla, Benjamin Netanyahu è atteso sul palco dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il paradosso è che pochi giorni fa la commissione d’inchiesta dell’Onu ha apertamente parlato di “genocidio”. con il suo intervento previsto per le 15 di domani ora italiana. Sarà un viaggio piuttosto lungo per il premier israeliano, il quale ha preferito una rotta più lunga per evitare di sorvolare sui cieli di Francia e Spagna; ciò a causa del mandato d’arresto della Corte Penale Internazionale che penda sulla sua testa da mesi, per il quale ha definito la CPI antisemita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
