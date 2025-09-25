Netanyahu all’Onu aereo premier israeliano su Italia e Grecia ma non su altri paesi Ue per evitare mandato d’arresto Corte Penale Internazionale

Ilgiornaleditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il volo, a bordo del “Wing of Zion”, l’aereo di stato israeliano, segue quindi un itinerario attentamente studiato per minimizzare i rischi legati allarresto internazionale. Non è la prima volta che Netanyahu adotta simili precauzioni: quando si è recato negli Stati Uniti a febbraio, anche quel via. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

netanyahu all8217onu aereo premier israeliano su italia e grecia ma non su altri paesi ue per evitare mandato d8217arresto corte penale internazionale

© Ilgiornaleditalia.it - Netanyahu all’Onu, aereo premier israeliano su Italia e Grecia, ma non su altri paesi Ue per evitare mandato d’arresto Corte Penale Internazionale

In questa notizia si parla di: netanyahu - aereo

L’aereo di Netanyahu ha sorvolato il sud Italia nelle scorse ore. A luglio percorse la Puglia Il primo ministro israeliano è gravato da mandato di arresto della Corte penale internazionale

L’aereo con a bordo Netanyahu ha sorvolato il sud Italia nelle scorse ore. A luglio percorse la Puglia Il primo ministro israeliano è gravato da mandato di arresto della Corte penale internazionale

netanyahu all8217onu aereo premierL'aereo di Netanyahu vola negli Stati Uniti evitando lo spazio aereo europeo - L'aereo governativo "Wings of Zion", utilizzato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato per la prima volta la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, evitando di so ... Da ansa.it

netanyahu all8217onu aereo premierGaza, Netanyahu: "All'Onu dirò la nostra verità" - Prima di imbarcarsi sull'aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai giornalisti che ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu All8217onu Aereo Premier