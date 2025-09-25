Netanyahu all’Onu aereo premier israeliano su Italia e Grecia ma non su altri paesi Ue per evitare mandato d’arresto Corte Penale Internazionale
Il volo, a bordo del “Wing of Zion”, l’aereo di stato israeliano, segue quindi un itinerario attentamente studiato per minimizzare i rischi legati all’arresto internazionale. Non è la prima volta che Netanyahu adotta simili precauzioni: quando si è recato negli Stati Uniti a febbraio, anche quel via. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - aereo
L’aereo di Netanyahu ha sorvolato il sud Italia nelle scorse ore. A luglio percorse la Puglia Il primo ministro israeliano è gravato da mandato di arresto della Corte penale internazionale
L’aereo con a bordo Netanyahu ha sorvolato il sud Italia nelle scorse ore. A luglio percorse la Puglia Il primo ministro israeliano è gravato da mandato di arresto della Corte penale internazionale
L'aereo governativo Wings of Zion, utilizzato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato per la prima volta la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, evitando di sorvolare i paesi europei. #ANSA - X Vai su X
Adesso è ufficiale. Israele ha assassinato due giorni fa il Primo Ministro dello Yemen Ahmed al-Rahaw e l'intero governo con un attacco aereo a Sana'a. Avete sentito questa notizia in TV? Se qualcuno avesse fatto lo stesso a netanyahu e ai suoi compari, sar - facebook.com Vai su Facebook
L'aereo di Netanyahu vola negli Stati Uniti evitando lo spazio aereo europeo - L'aereo governativo "Wings of Zion", utilizzato dal primo ministro Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato per la prima volta la sua rotta abituale verso gli Stati Uniti, evitando di so ... Da ansa.it
Gaza, Netanyahu: "All'Onu dirò la nostra verità" - Prima di imbarcarsi sull'aereo diretto a New York, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai giornalisti che ... Si legge su msn.com