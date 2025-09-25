Netanyahu all’Assemblea generale Onu | ecco cosa dirà il premier israeliano sulla guerra a Gaza
Benjamin Netanyahu è atteso all’Assemblea generale dell’Onu: ecco cosa ha intenzione di dire nel Palazzo di vetro il premier israeliano. Al cospetto dell’Onu, dove tanti leader hanno condannato la guerra in corso a Gaza, per raccontare la sua verità. Una verità che sempre più Paesi in tutto il mondo hanno smesso di condividere perché tutti concordano che le ragioni di Israele hanno superato ogni limite con le tante morti di civili, bambini inclusi, che ogni giorno continuano ad aumentare. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
