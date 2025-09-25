NET-Work You | formazione professionale e linguistica in Puglia per 100 giovani egiziani

Sviluppare un modello sostenibile di mobilità qualificata tra Italia ed Egitto. È l'obiettivo del progetto "NET-Work You", presentato in Fiera del Levante durante il convegno su "Politiche e prospettive delle migrazioni circolari", promosso dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le.

net work you formazioneProgetto NET-Work You della Regione Puglia, Marzano “Protagonisti nel Mediterraneo” - 3 minuti per la lettura BARI (ITALPRESS) – Valorizzare le opportunità offerte dai meccanismi di migrazione circolare, con particolare attenzione al ruolo delle imprese italiane. Secondo quotidianodelsud.it

