Nessuna deviazione a Cipro La Flotilla rifiuta la mediazione

La rotta non cambia. La “Global Sumud Flotilla”, missione internazionale diretta verso Gaza per consegnare aiuti umanitari, ha respinto con fermezza la proposta – sostenuta anche dalle autorità italiane – di deviare verso Cipro per poi far giungere gli aiuti alla popolazione palestinese tramite il Patriarcato Latino di Gerusalemme. “La nostra missione rimane fedele al suo obiettivo originario: rompere l'assedio illegale e portare direttamente gli aiuti alla popolazione assediata di Gaza”, fa sapere in una nota la delegazione italiana del “Global Movement to Gaza”, in rappresentanza del comitato direttivo della Flotilla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nessuna deviazione a Cipro". La Flotilla rifiuta la mediazione

