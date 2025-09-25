Nessun margine il debito è da tagliare
Ogni volta che si avvicina la Legge di Bilancio, il governo di turno – che sia di destra o di sinistra – mette le mani avanti: «Non ci sono margini di manovra», questa la frase. 🔗 Leggi su Lastampa.it
In questa notizia si parla di: nessun - margine
Semplicemente classe...nessun margine di dubbio( in questo caso ) #AlanahBloor #CanYaman #Sandokan - X Vai su X
La situazione aggiornata dopo gli ultimi cambi conferma che nessun pilota ha più margine: ogni sostituzione delle componenti principali della Power Unit da qui in avanti comporterà penalità in griglia, di 5 o 10 posizioni #F1 #F1News #newsf1 #motorsport #f - facebook.com Vai su Facebook