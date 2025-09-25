Neonata rapita alla clinica di Cosenza al via il processo per Rosa Vespa | cosa succederà e cosa rischia

Rosa Vespa, la cinquantunenne che il 21 gennaio rapì una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, andrà a processo davanti al gip il 29 settembre: in udienza di deciderà se accogliere la richiesta di rito abbreviato condizionato alla perizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un incubo durato tre ore. Centottanta minuti di terrore sembrati una vita intera per la famiglia di Sofia, la neonata rapita ieri dalla clinica Sacro cuore di Cosenza. Una storia che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e che ha dell'incredibile.

