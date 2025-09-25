Neonata rapita alla clinica di Cosenza al via il processo per Rosa Vespa | cosa succederà e cosa rischia

Rosa Vespa, la cinquantunenne che il 21 gennaio rapì una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, andrà a processo davanti al gip il 29 settembre: in udienza di deciderà se accogliere la richiesta di rito abbreviato condizionato alla perizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

