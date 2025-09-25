Neonata morta in culla niente deposito delle trascrizioni e salta il processo

Casertanews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intercettazioni non depositate e proroga di soli 15 giorni. E’ quanto stabilito dalla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Marcella Suma con a latere Honore Desii, che ha concesso solo 15 giorni di proroga ai 30 richiesti dal perito trascrittore nel processo ai coniugi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: neonata - morta

Victoria morta di stenti: Constance Marten e Mark Gordon giudicati colpevoli per la morte della neonata

Messina, è morta la neonata caduta con la madre da una palazzina

Gaza, Starmer: “Pronti a lanciare aiuti via aerea”. Israele distrugge migliaia di derrate scadute. Al Jazeera: “Morta di fame un’altra neonata”

Neonato morto in culla termica, 'tappetino in cortocircuito' - 17) Secondo la Procura di Bari, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il parroco per don Antonio Ruccia e per il tecnico Vincenzo Nanocchio, per la ... Secondo ansa.it

Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto processo per prete e tecnico: “Tappetino in cortocircuito” - La Procura di Bari ha chiesto il processo sia per il prete che per il tecnico della culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari dove il 2 gennaio scorso venne rinvenuto il corpicino senza ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Neonata Morta Culla Deposito