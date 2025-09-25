Neonata morta in culla niente deposito delle trascrizioni e salta il processo

Intercettazioni non depositate e proroga di soli 15 giorni. E’ quanto stabilito dalla Corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Marcella Suma con a latere Honore Desii, che ha concesso solo 15 giorni di proroga ai 30 richiesti dal perito trascrittore nel processo ai coniugi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: neonata - morta

Victoria morta di stenti: Constance Marten e Mark Gordon giudicati colpevoli per la morte della neonata

Messina, è morta la neonata caduta con la madre da una palazzina

Gaza, Starmer: “Pronti a lanciare aiuti via aerea”. Israele distrugge migliaia di derrate scadute. Al Jazeera: “Morta di fame un’altra neonata”

Neonata morta a Testaccio, il padre: “In nome di Matilde portate la tecnologia nelle case maternità” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/24/news/neonata_morta_testaccio_appello_padre-424867601/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Il padre della neonata morta durante il parto nella casa maternità ‘Il nido’ a Roma, ha voluto chiarire alcuni punti, oltre a ribadire di aver scelto di partorire in quel luogo nel pieno rispetto della normativa vigente - facebook.com Vai su Facebook

Neonato morto in culla termica, 'tappetino in cortocircuito' - 17) Secondo la Procura di Bari, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il parroco per don Antonio Ruccia e per il tecnico Vincenzo Nanocchio, per la ... Secondo ansa.it

Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto processo per prete e tecnico: “Tappetino in cortocircuito” - La Procura di Bari ha chiesto il processo sia per il prete che per il tecnico della culla termica della chiesa San Giovanni Battista di Bari dove il 2 gennaio scorso venne rinvenuto il corpicino senza ... Lo riporta fanpage.it