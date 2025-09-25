Nella sfida dell’innovazione il mondo accelera e l’Italia resta indietro
I dati più recenti del Global Startup Ecosystem Report 2025 (Start-up Genome) e del Global Innovation Index (Start-up Blink), redatti da due organizzazioni americane che da diversi anni mappano, studiano e comparano gli ecosistemi start-up nazionali a livello globale, mostrano come Paesi un tempo marginali stiano oggi emergendo. Parallelamente, emerge con chiarezza che pochi ecosistemi dispongono di tutti gli elementi necessari affinché nascano scale-up rafforzate e potenziali unicorni. Si conferma inoltre come una chiara e ben sostenuta strategia-Paese possa fare la differenza. Grazie al digitale e alla diffusione di infrastrutture ICT, cloud e workspace virtuali, le barriere geografiche si affievoliscono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
