Nella Piana di Catania c' è una strada sbarrata dai rifiuti

Cataniatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada provinciale 207, in zona Piana di Catania, è invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre. Il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega Ruggero Strano lancia l’allarme inviando una nota al sindaco metropolitano Trantino e al capo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piana - catania

Gli invasi hanno ancora acqua, ma i guasti elettrici mettono a rischio l'erogazione nella Piana di Catania

Più acqua alla Piana di Catania dagli invasi Castello e Ancipa

Confagricoltura, soddisfatti per l'acqua nel serbatoio dell'Ancipa e nella Piana di Catania

Che tempo faceva a Piana di Catania - Archivio Meteo Piana di Catania - Agrigento (AG) Caltanissetta (CL) Catania (CT) Enna (EN) Messina (ME) Palermo (PA) Ragusa (RG) Siracusa (SR) Trapani (TP) ... Riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Piana Catania C 232