Nella Piana di Catania c' è una strada sbarrata dai rifiuti
La strada provinciale 207, in zona Piana di Catania, è invasa dai rifiuti che non permettono la circolazione e la sicurezza di chi la percorre. Il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega Ruggero Strano lancia l’allarme inviando una nota al sindaco metropolitano Trantino e al capo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: piana - catania
Gli invasi hanno ancora acqua, ma i guasti elettrici mettono a rischio l'erogazione nella Piana di Catania
Più acqua alla Piana di Catania dagli invasi Castello e Ancipa
Confagricoltura, soddisfatti per l'acqua nel serbatoio dell'Ancipa e nella Piana di Catania
MATCHDAY CATANIA-MONOPOLI 3ª GIORNATA ? Stadio Angelo Massimino 20:30 Sky Sport, NowTV, OneFootball Indisponibili: Di Tacchio, Rolfini. Squalificati: Quaini. PROBABILE FORMAZIONE MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Mic - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo faceva a Piana di Catania - Archivio Meteo Piana di Catania - Agrigento (AG) Caltanissetta (CL) Catania (CT) Enna (EN) Messina (ME) Palermo (PA) Ragusa (RG) Siracusa (SR) Trapani (TP) ... Riporta ilmeteo.it