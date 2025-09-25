Nella nuova Barcola un' arena all' aperto per sport acquatici
Un'arena in campo aperto per pallanuoto e sport acquatici nella futura e riqualificata riviera di Barcola: è quanto annunciato dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ieri alla presentazione della squadra A1 di pallanuoto maschile e femminile e della squadra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
nuova - barcola
