Nella nuova Barcola un' arena all' aperto per sport acquatici

Triesteprima.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'arena in campo aperto per pallanuoto e sport acquatici nella futura e riqualificata riviera di Barcola: è quanto annunciato dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ieri alla presentazione della squadra A1 di pallanuoto maschile e femminile e della squadra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

