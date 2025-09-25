Nel pieno della Milano Fashion Week la seconda giornata si distingue per l’attesa sfilata di Fendi che presenta la collezione Primavera Estate 2026

Nel pieno della Milano Fashion Week, la seconda giornata si distingue per l’attesa sfilata di Fendi, che presenta la collezione PrimaveraEstate 2026. Su una passerella a scacchi dai toni accesi, ideata dall’artista Marc Newson, prende vita una collezione che fonde abbigliamento maschile e femminile, frutto della visione di Silvia Venturini Fendi. Artigianalità, colore, informalità e dinamismo definiscono una collezione fedele al DNA della maison, distante dalle mode stagionali e coerente con un’estetica personale e riconoscibile. Ispirata alla leggerezza, la collezione privilegia volumi morbidi e tessuti impalpabili, dalla pelle allo chiffon, per un’eleganza quotidiana e delicata. 🔗 Leggi su Amica.it

