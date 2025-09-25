Nel pieno della Milano Fashion Week la seconda giornata si distingue per l’attesa sfilata di Fendi che presenta la collezione Primavera Estate 2026

Amica.it | 25 set 2025

Nel pieno della Milano Fashion Week, la seconda giornata si distingue per l’attesa sfilata di Fendi, che presenta la collezione PrimaveraEstate 2026. Su una passerella a scacchi dai toni accesi, ideata dall’artista Marc Newson, prende vita una collezione che fonde abbigliamento maschile e femminile, frutto della visione di Silvia Venturini Fendi. Artigianalità, colore, informalità e dinamismo definiscono una collezione fedele al DNA della maison, distante dalle mode stagionali e coerente con un’estetica personale e riconoscibile. Ispirata alla leggerezza, la collezione privilegia volumi morbidi e tessuti impalpabili, dalla pelle allo chiffon, per un’eleganza quotidiana e delicata. 🔗 Leggi su Amica.it

