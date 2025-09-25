Nel nome di Giancarlo Siani | il coraggio della verità come impegno collettivo
Questa sera, ad Avellino, si è svolto un incontro che aveva per titolo Il coraggio della verità. Era il quarantennale della morte di Giancarlo Siani, giornalista ucciso da chi non sopportava che la cronaca raccontasse senza compromessi.La biblioteca comunale, luogo di silenzi e scaffali polverosi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Sono passati 40 anni dall’assassinio di Giancarlo Siani e stamattina lo abbiamo ricordato nel luogo che porta il suo nome. Un sacrificio, quello di Giancarlo, che resta attuale. Lo vediamo anche oggi: i giornalisti sono spesso i primi a essere colpiti e ricordare - facebook.com Vai su Facebook
Napoli ricorda Giancarlo Siani, Ricci (CGIL): «Il coraggio e la fermezza nella lotta contro tutte le mafie» - "A quarant'anni dalla morte, il sacrificio di Giancarlo Siani rappresenta non solo la memoria di un giornalista scomodo che, con le sue inchieste, anticipava le indagini delle forze dell'ordine sugli ... Da ilvescovado.it
Giancarlo Siani, 40 anni dopo: il coraggio che non muore - Oggi, 23 settembre 2025, ricorrono quarant’anni dall’omicidio di Giancarlo Siani, il giovane cronista de ... Secondo erreemmenews.it