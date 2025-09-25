Nel nome della Palestina oggi risorge il valore costituzionale dello sciopero
“Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” Questo recita il punto 7 dell’ articolo 2 della legge 146 del 1990, che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici e che è evidentemente ignorato da Matteo Salvini, che ha minacciato di voler impedire lo sciopero senza preavviso annunciato dalla USB, nel caso di assalto israeliano alla Global Sumud Flotilla. È stato lo stesso governo a riconoscere il pericolo grave, inviando sul posto una Fregata della Marina Militare, dopo che le imbarcazioni sono state attaccate da droni senza alcun dubbio israeliani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
