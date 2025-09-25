Nel mondo più bimbi obesi che sottopeso L' allarme globale dell' Unicef
Secondo un recente e autorevole rapporto dell ’Unicef, per la prima volta nella storia dell’umanità il numero di bambini obesi nel mondo ha superato quello dei bambini sottopeso. È un’inversione di tendenza che suscita allarme e merita grande attenzione. Fino a pochi decenni fa la malnutrizione infantile era sinonimo soprattutto di fame e carenze nutrizionali: mancanza di calorie e proteine, ritardi nella crescita, deperimento. Oggi, invece, la malnutrizione assume una nuova e inquietante forma: eccesso di peso e obesità. Il documento, intitolato ing Profit: How Food Environments Are Failing Children, analizza la fascia d’età tra i 5 e i 19 anni e mostra che circa il 9,4% dei bambini e adolescenti è obeso, contro il 9,2% che risulta sottopeso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
