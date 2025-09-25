Nel discorso all’Onu Giorgia Meloni ha attaccato Israele
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta All’assemblea generale delle Nazioni Unite. La premier ha parlato alle 20, ora americana, quando in Italia è notte fonda, pronunciando quello che è forse il suo discorso più duro contro Israele. Meloni ha citato Papa Francesco, spiegando che il mondo vive una «terza guerra mondiale combattuta a pezzi» con cinquantasei conflitti in corso. «Il numero più alto dalla seconda guerra mondiale. Un mondo molto diverso da quella in cui è nata l’Onu con l’obiettivo di mantenere la pace. Ci siamo riusciti? La risposta è nella cronaca ed è impietosa». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: discorso - giorgia
Gaza, migranti, famiglia e giustizia: il discorso-manifesto di Giorgia Meloni che conquista il Meeting (e fa felici Tajani e Salvini) – I video
Giorgia Meloni al Meeting di Rimini 2025: il testo integrale del discorso (video)
Il discorso di Giorgia Meloni all’Onu: «È la terza guerra mondiale a pezzi, le Nazioni Unite non fermano più i conflitti»
Il discorso vuoto dell'odiatrice Giorgia Meloni che si traveste da vittima 18 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Il discorso della premier Giorgia Meloni il 27 agosto al Meeting di Rimini ha riaperto il dibattito sul senso e il profilo dell'impegno dei cattolici in politica. Avvenire sta pubblicando gli interventi di diverse voci del cattolicesimo più sensibile alla presenza nella sfer - X Vai su X
Il discorso di Giorgia Meloni al Palazzo di Vetro: «Mosca ha calpestato l'Onu. Israele oltre i limiti» - Un duro attacco alla Russia per aver inferto «una ferita profonda al diritto internazionale» e una severa critica a Israele per aver «superato il limite del ... msn.com scrive
Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza - Israele non può impedire la nascita dello stato palestinese, ha aggiunto Meloni rilanciando la soluzione dei due stati ... Segnala rtl.it