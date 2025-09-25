Nel discorso all’Onu Giorgia Meloni ha attaccato Israele

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta All’assemblea generale delle Nazioni Unite. La premier ha parlato alle 20, ora americana, quando in Italia è notte fonda, pronunciando quello che è forse il suo discorso più duro contro Israele. Meloni ha citato Papa Francesco, spiegando che il mondo vive una «terza guerra mondiale combattuta a pezzi» con cinquantasei conflitti in corso. «Il numero più alto dalla seconda guerra mondiale. Un mondo molto diverso da quella in cui è nata l’Onu con l’obiettivo di mantenere la pace. Ci siamo riusciti? La risposta è nella cronaca ed è impietosa». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

