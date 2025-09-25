Nel cortile del Castello c’è ' Markettino' con abbigliamento vintage artigianato artistico e illustrazioni
Domenica 28 dalle 10 alle 23, il cortile del Castello Estense si trasforma in un vivace spazio di incontro e condivisione con il ritorno di 'Markettino', l’evento dedicato all’artigianato, alla creatività e alle nuove forme di espressione contemporanea.Dopo Wunderkammer e il Chiostro di Santa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Musica al Castello: jazz, funk, ritmi caraibici e teatro d’autore nel cortile del Maschio Angioino
Musica dal vivo e danza, il cortile del Castello Estense ospita le finali
Cinema all’aperto al Castello Sforzesco a Milano: dal 3 al 27 agosto proiezioni gratuite nel Cortile delle Armi
@albertaferretti nel cortile quattrocentesco del Castello Sforzesco di Milano ha presentato la nuova collezione primavera/estate 2024. La sfilata, accompagnata da un quartetto d’archi, si è sviluppata tra corti plissè ben strutturati, leggerezze fluttuanti e sensual - facebook.com Vai su Facebook
Cortile trasformato in discarica: immobile sequestrato e commerciante denunciato - Trasformato in discarica abusiva il cortile interno di uno stabile alla prima periferia di Città di Castello. Lo riporta umbria24.it
Cortile del castello con luci tecnologiche e prato rinnovato - Sono stati assegnati i lavori per la riqualificazione del cortile nel castello Visconteo. laprovinciapavese.gelocal.it scrive