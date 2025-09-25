Neg** put*** torna a casa tua violenza contro ragazza extracomunitaria a Napoli due indagati per stalking e odio razziale

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ragazza di origine extracomunitaria aggredita e insultata a Napoli. Le hanno sputato in faccia e cercato di investirla. Misure cautelari per due indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

