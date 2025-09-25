Nazionali la Uefa valuta la sospensione di Israele | possibile impatto sul girone di qualificazione al mondiale

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nazionali, quale sarà il destino di Israele alle qualificazioni del prossimo mondiale di calcio? Le ultime sul girone dell’Italia. L’Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali, con una decisione attesa già la prossima settimana. Secondo quanto riportato dal Times, la maggioranza dei membri sarebbe favorevole a questa misura, che avrebbe ripercussioni significative sia per i club sia per la nazionale israeliana, all’interno dello stesso girone dell’ Italia. NAZIONALE – Una sospensione della Uefa significherebbe l’esclusione dell’ Israele dai prossimi Mondiali, ma anche l’uscita del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. 🔗 Leggi su Internews24.com

nazionali la uefa valuta la sospensione di israele possibile impatto sul girone di qualificazione al mondiale

© Internews24.com - Nazionali, la Uefa valuta la sospensione di Israele: possibile impatto sul girone di qualificazione al mondiale

In questa notizia si parla di: nazionali - uefa

ECA, il recap della riunione del Consiglio Direttivo. Dalle competizione UEFA alle novità sul Mondiale per Club e una carta di collaborazione tra nazionali e club

Uefa, si lavora ad una carta collaborazione tra club e nazionali: cosa può cambiare

nazionali uefa valuta sospensioneTimes, 'La Uefa valuta la sospensione di Israele' - L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole". Segnala ansa.it

nazionali uefa valuta sospensioneIsraele, l'Uefa valuta la «sospensione da tutte le competizioni calcistiche internazionali»: l'indiscrezione del “Times” - L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione «è attesa la prossima settimana, con la maggioranza ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionali Uefa Valuta Sospensione