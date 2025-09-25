Nazionali la Uefa valuta la sospensione di Israele | possibile impatto sul girone di qualificazione al mondiale
Nazionali, quale sarà il destino di Israele alle qualificazioni del prossimo mondiale di calcio? Le ultime sul girone dell’Italia. L’Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali, con una decisione attesa già la prossima settimana. Secondo quanto riportato dal Times, la maggioranza dei membri sarebbe favorevole a questa misura, che avrebbe ripercussioni significative sia per i club sia per la nazionale israeliana, all’interno dello stesso girone dell’ Italia. NAZIONALE – Una sospensione della Uefa significherebbe l’esclusione dell’ Israele dai prossimi Mondiali, ma anche l’uscita del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nazionali - uefa
ECA, il recap della riunione del Consiglio Direttivo. Dalle competizione UEFA alle novità sul Mondiale per Club e una carta di collaborazione tra nazionali e club
Uefa, si lavora ad una carta collaborazione tra club e nazionali: cosa può cambiare
Secondo il podcast belga, i sorteggi della Champions non sono più soggetti a controlli “manuali”, ma la Uefa ammette aggiustamenti per incastri con i campionati nazionali. Vai su Facebook
La UEFA e il sindacato dei calciatori FIFPRO insieme: «Le Nazionali centrali per il calcio europeo» - X Vai su X
Times, 'La Uefa valuta la sospensione di Israele' - L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione "è attesa la prossima settimana, con la maggioranza dei membri favorevole". Segnala ansa.it
Israele, l'Uefa valuta la «sospensione da tutte le competizioni calcistiche internazionali»: l'indiscrezione del “Times” - L'Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali e una decisione «è attesa la prossima settimana, con la maggioranza ... Da msn.com