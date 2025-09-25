Nazionali, quale sarà il destino di Israele alle qualificazioni del prossimo mondiale di calcio? Le ultime sul girone dell’Italia. L’Uefa starebbe valutando la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali, con una decisione attesa già la prossima settimana. Secondo quanto riportato dal Times, la maggioranza dei membri sarebbe favorevole a questa misura, che avrebbe ripercussioni significative sia per i club sia per la nazionale israeliana, all’interno dello stesso girone dell’ Italia. NAZIONALE – Una sospensione della Uefa significherebbe l’esclusione dell’ Israele dai prossimi Mondiali, ma anche l’uscita del Maccabi Tel Aviv dall’Europa League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nazionali, la Uefa valuta la sospensione di Israele: possibile impatto sul girone di qualificazione al mondiale