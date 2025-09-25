Nave Usa respinta a Livorno anche Carrara dice no Sindaca Arrighi | Il nostro è un porto di pace e accoglienza

CARRARA – Dopo il no di Livorno, anche Carrara, sindaca Serena Arrighi, non vuole Slnc Severn, la nave Usa, bandiera Alaska, a cui Livorno ha vietato l’ingresso in porto, presidiato a lungo con Usb. E anche la Liguria, con Cgil, avvisa che non vuole Slnc Severn. Un doppio tavolo in prefettura a Livorno, il lavoro del prefetto Dionisi con il sindaco Luca Salvetti, l’intervento di Davide Gariglio, commissario straordinario Autorità portuale, e la nave Usa è rimasta in rada. Nave che, ha spiegato il prefetto Dionisi, “non trasporta armamenti, munizioni né esplosivi”, ma “mezzi e materiali logistici”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Dopo Spalato e Crotone, la Drea respinta anche da Taranto: la storia (e i veleni) della nave fantasma che vaga nel Mediterraneo

Nave con strumenti d'offesa respinta a Livorno, i sindacati: «Pronti a respingerla anche dai porti liguri» - X Vai su X

Aggiornamento sulla “Nave Drea” Dopo essere stata respinta nei giorni scorsi dalla Capitaneria di Porto, da stamattina ci ritroviamo la Nave Drea attraccata nel nostro porto. Si tratta dell’ex traghetto della compagnia Moby, da tempo in attesa di bonifica per la - facebook.com Vai su Facebook

La nave Usa della discordia: non attraccherà a Livorno. “Ma anche Carrara non la vuole” - Il caso che si innesta nelle tensioni su Gaza e Israele: i manifestanti labronici hanno bloccato l’attracco di un cargo che ha materiale per la base americana di Camp Darby. Segnala lanazione.it

Cgil e Filt Cgil Liguria, navi Usa con armi respinte a Livorno - "Nelle scorse ore la nave Slsc Severn, battente bandiera statunitense, è stata respinta dai portuali e dalla cittadinanza a Livorno. Secondo msn.com