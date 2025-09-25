Nave Usa respinta a Livorno anche Carrara dice no Sindaca Arrighi | Il nostro è un porto di pace e accoglienza

Corrieretoscano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CARRARA – Dopo il no di Livorno, anche Carrara, sindaca Serena Arrighi, non vuole Slnc Severn, la nave Usa, bandiera Alaska, a cui Livorno ha vietato l’ingresso in porto, presidiato a lungo con Usb. E anche la Liguria, con Cgil, avvisa che non vuole Slnc Severn. Un doppio tavolo in prefettura a Livorno, il lavoro del prefetto Dionisi con il sindaco Luca Salvetti, l’intervento di Davide Gariglio, commissario straordinario Autorità portuale, e la nave Usa è rimasta in rada. Nave che, ha spiegato il prefetto Dionisi, “non trasporta  armamenti, munizioni né esplosivi”, ma “mezzi e materiali logistici”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nave - respinta

Dopo Spalato e Crotone, la Drea respinta anche da Taranto: la storia (e i veleni) della nave fantasma che vaga nel Mediterraneo

nave usa respinta livornoLa nave Usa della discordia: non attraccherà a Livorno. “Ma anche Carrara non la vuole” - Il caso che si innesta nelle tensioni su Gaza e Israele: i manifestanti labronici hanno bloccato l’attracco di un cargo che ha materiale per la base americana di Camp Darby. Segnala lanazione.it

Cgil e Filt Cgil Liguria, navi Usa con armi respinte a Livorno - "Nelle scorse ore la nave Slsc Severn, battente bandiera statunitense, è stata respinta dai portuali e dalla cittadinanza a Livorno. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nave Usa Respinta Livorno