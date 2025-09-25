Nave Severn i sindacati | Non in Liguria i porti non saranno veicolo di morte

Nelle scorse ore la nave Slsc Severn, battente bandiera statunitense, è stata respinta dai portuali e dalla cittadinanza a Livorno. La nave risulterebbe carica di materiali destinati alla base militare Usa di Camp Darby, a Pisa.

Livorno, la nave americana Severn non entrerà in porto. Salvetti: "Risultato significativo"

Livorno, la nave Severn non entrerà in porto. Prosegue il presidio - Dopo le proteste su larga scala di lunedì 22 settembre, continuano le iniziative organizzate dall'Unione Sindacale di Base.