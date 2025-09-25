Nautica allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione degli Explorer Awards
Avere successo agendo al tempo stesso per il bene comune. Sotto l’Alto patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club di Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione degli Explorer Awards La Belle Classe. Creati per incoraggiare un nuovo modo di utilizzare gli yacht, questi premi mettono in risalto progetti in cui la navigazione diventa uno strumento di esplorazione e di scienza. Più che un mezzo di trasporto o di svago, uno yacht oggi può servire per scoprire, comprendere meglio gli oceani, contribuire alla conoscenza e condividere questa esperienza con la società. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nautica - yacht
A Viareggio la nautica di lusso made in Italy, ecco lo yacht ‘Grande’ di Azimut Benetti
Nautica, allo Yacht Club di Monaco incontro tra tecnologia e innovazione per l’obiettivo zero emissioni
Nautica, Monaco Classic Week celebra l”Art de Vivre la Mer’ allo Yacht Club
Cabina armatoriale FIM 500. #fim #fim500 #yacht #imbarcazioni #nautica - facebook.com Vai su Facebook
#Unimpresa su #CorrieredellaSera - La nautica va veloce e l'export è da record https://unimpresa.it/corriere-della-sera-la-nautica-va-veloce-e-lexport-e-da-record/69894… #nautica #yacht #export - X Vai su X
Nautica, allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione degli Explorer Awards - Sotto l'Alto patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club di Monaco prosegue il suo impegno per ... Segnala lapresse.it
Nautica: Yacht Club de Monaco, ecco i candidati agli Explorer Awards 2025 - Sotto l'Alto Patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club de Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione dei ... Secondo sportmediaset.mediaset.it