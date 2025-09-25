Nato | caccia russi vicino spazio lettone
17.55 Caccia russi vicino allo spazio aereo lettone. Secondo quanto riferito dal Comando Aereo Nato, due caccia ungheresi Gripen dell'Air policing sul Baltico sono decollati dalla base Siauliai, in Lituania, dopo che un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi si stavano avvicinando allo spazio aereo lettone. Intanto l'ambasciatore russo in Francia Meshkov avverte:l'eventuale abbattimento di un aereo russo da parte della Nato nel suo spazio aereo scatenerebbe una "guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
