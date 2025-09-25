Nato Rutte | ‘stanziati due miliardi per armi Usa all’Ucraina’
Rutte ha dichiarato che la NATO continuerà a fornire armi americane all'Ucraina, acquistate a spese degli alleati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Russia e Cina, attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L'allarme di Rutte: «Così si rischia la terza guerra mondiale». Le parole al NYT
Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”
Nato, Rutte a Washington domani e martedì da Trump
Nato, allarme su Mosca: «Ha più munizioni di noi» - Il segretario generale della Nato, l’olandese Mark Rutte, ha consegnato a una intervista rilasciata al New York Times una serie di dichiarazioni che definire esplosive è perfino un eufemismo. Segnala ilmessaggero.it
Rutte: “NATO può riconoscere territori occupati dalla Russia”/ “Trump metterà alla prova Putin sulla pace” - Trump: lo scambio dei territori e le garanzie per l'Ucraina I TERRITORI OCCUPATI DALLA RUSSIA E IL POSSIBILE “SCAMBIO” CON ... Si legge su ilsussidiario.net