Nato Rutte | ‘stanziati due miliardi per armi Usa all’Ucraina’

Imolaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rutte ha dichiarato che la NATO continuerà a fornire armi americane all'Ucraina, acquistate a spese degli alleati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Russia e Cina, attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L'allarme di Rutte: «Così si rischia la terza guerra mondiale». Le parole al NYT

Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”

Nato, Rutte a Washington domani e martedì da Trump

Nato, allarme su Mosca: «Ha più munizioni di noi» - Il segretario generale della Nato, l’olandese Mark Rutte, ha consegnato a una intervista rilasciata al New York Times una serie di dichiarazioni che definire esplosive è perfino un eufemismo. Segnala ilmessaggero.it

Rutte: “NATO può riconoscere territori occupati dalla Russia”/ “Trump metterà alla prova Putin sulla pace” - Trump: lo scambio dei territori e le garanzie per l'Ucraina I TERRITORI OCCUPATI DALLA RUSSIA E IL POSSIBILE “SCAMBIO” CON ... Si legge su ilsussidiario.net

