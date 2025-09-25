NATO-Russia escalation ibrida nel Baltico | violazioni dello spazio aereo e jamming GPS
Droni, MiG?31 e disturbi satellitari: l’Alleanza rafforza la sorveglianza, Vilnius autorizza l’abbattimento dei droni. Nel mirino anche voli di leader europei. Punti chiave Cosa sta succedendo Nelle ultime 72 ore l’Alleanza Atlantica ha denunciato una “serie sempre più irresponsabile” di violazioni dello spazio aereo da parte russa. Tallinn ha riferito l’ingresso di tre MiG?31 nei . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Le quattro colpe di Zelensky, mentre la Russia lo accerchia, le politiche della Nato hanno causato la distruzione dell’Ucraina
Russia e Cina, attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L'allarme di Rutte: «Così si rischia la terza guerra mondiale». Le parole al NYT
Missili Himars, i Paesi Nato al confine con la Russia si affidano all?artiglieria Usa: ecco come si difende il fronte Est
La precisa strategia dell'escalation di Putin contro l'Europa - I droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Lo riporta ilfoglio.it
In caso di guerra Russia pronta a travolgere l’Europa "in 100 ore”, l’allarme dell'ex generale Nato - L’ex comandante Nato Shirreff avverte: la Russia potrebbe travolgere l’Europa in 100 ore. Si legge su virgilio.it