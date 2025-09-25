Nato per Rutte un ottimo incontro con Zelensky a New York

New York, 25 set. (askanews) - Parlano da sole le immagini del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che incontra il segretario generale della NATO Mark Rutte a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Qualcosa che Rutte in un tweet ha definito un "ottimo incontro" anche con l'eccellente team del capo di stato. "Il sostegno della NATO all'Ucraina continua a fluire" ha detto. "A stretto contatto per garantire che l'Ucraina possa difendersi mentre lavoriamo per la fine della guerra e una pace duratura" ha scritto Rutte sui social. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz vuole concedere all'Ucraina un prestito senza interessi per un totale di quasi 140 miliardi di euro, utilizzando i beni della Banca Centrale Russa congelati in Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, per Rutte un "ottimo" incontro con Zelensky a New York

In questa notizia si parla di: nato - rutte

Russia e Cina, attacco simultaneo alla Nato e a Taiwan? L'allarme di Rutte: «Così si rischia la terza guerra mondiale». Le parole al NYT

Nato, Rutte: “La Cina non si rafforza per le parate: Taiwan rischia. Pechino potrebbe chiedere a Mosca di tenerci impegnati”

Nato, Rutte a Washington domani e martedì da Trump

#Nato, per #Rutte un "ottimo" incontro con #Zelensky a New York - X Vai su X

Nato, Rutte: "Determinati a difendere ogni centimetro territorio Alleanza" - facebook.com Vai su Facebook

Nato, per Rutte un "ottimo" incontro con Zelensky a New York - Parlano da sole le immagini del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che incontra il segretario generale della NATO Mark Rutte a margine dell'Assemblea generale delle N ... Da libero.it

Nato: Rutte a Londra ha incontrato premier Keir Starmer - Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha visitato Londra dove ha partecipato a un incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina per discutere del ... Scrive notizie.tiscali.it