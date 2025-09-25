nascono le columbrine tutti gli obiettivi del progetto per soggetti smarriti

Un’iniziativa di undici donne, tutte avvocate, legate da rapporti di amicizia e valori comuni, lanciano un’ambiziosa sfida. Rimuovere ostacoli, soprattutto culturali, che persistono nonostante le normative vigenti, contro discriminazioni e violenza, promuovendo le pari opportunità. Diritti da affermare attraverso percorsi educativi, a partire dalla famiglia e dalla scuola, e da difendere nella società rafforzando un sistema di “alleanze” tra istituzioni, enti, associazioni. È il messaggio della neo costituita fondazione “Le Colubrine Ets – Donne libere a sostegno delle persone vittime di discriminazione e della promozione e diffusione delle pari opportunità”, presentata nella sede del Senato di Palazzo Giustiniani, nell’evento del 23 scorso dal titolo “Soggetti smarriti”, promosso dalla vice presidente Anna Rossomando in collaborazione con la fondazione e moderato dalla giornalista Giulia Merlo. 🔗 Leggi su Formiche.net

