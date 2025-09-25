Nasconde microcamera nel bagno delle dipendenti del suo negozio | ex titolare denunciato sequestrati 600 video
L'ex titolare di un esercizio commerciale di Livorno è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver nascosto una microtelecamera nel bagno delle dipendenti e riprenderle a loro insaputa. L'uomo è accusato di interferenze illecite nella vita privata. Sui suoi dispositivi le forze dell'ordine hanno trovato almeno 600 video. 🔗 Leggi su Fanpage.it
