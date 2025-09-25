Nasconde il crack in bocca e negli slip | arrestato giovane pusher

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Genova Maddalena, nel corso di un controllo nel centro storico, hanno arrestato un giovane senegalese per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.Il ragazzo è stato notato mentre confabulava con dei tossicodipendenti nella zona di via Prè e, alla vista dei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasconde - crack

Nasconde crack ed eroina, poi minaccia e aggredisce a morsi la polizia locale

Nasconde crack ed eroina, poi minaccia e aggredisce a morsi la polizia locale

Cerca Video su questo argomento: Nasconde Crack Bocca Slip