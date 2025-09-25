Nuvolandia non è un semplice doposcuola per rafforzare le proprie carenze scolastiche. Ma un luogo dove divertirsi insieme nei laboratori ludici e dove “capirsi“ prima che alcuni disagi diventino vera sofferenza, diventando atti di bullismo o comunque di violenza. “Il nostro focus è prevenire“, ha sintetizzato efficacemente Patrizia Giannoni, presidente dell’ Associazione Consulenza per la Famiglia Lucca, che ieri a Palazzo Sani ha presentato il progetto insieme alla psicologa Eleonora Veroni, responsabile del nuovo servizio del dopo scuola per conto dell’Associazione e a Sara Giovannini, direttore di Confcommercio Lucca Massa Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce “Nuvolandia“. E’ il doposcuola con lab ricreativi