Pistoia, 25 settembre 2025 – Domani sera, dalle 19.30 in via Pestalozzi 63 nella zona di Sant’Agostino, sarà inaugurato un nuovo spazio per la cultura, il benessere e l’inclusione sociale in città. È stata ufficialmente costituita, infatti, l’associazione di promozione sociale La Fabbrichetta, un progetto ambizioso e inclusivo che si propone di diventare un punto di riferimento per la comunità locale attraverso attività educative, culturali, artistiche e sociali. L’associazione, ideata da Marinella Vitulli e Lorenzo Pratesi, ha come obiettivo principale la promozione dell’educazione, dell’istruzione e della formazione professionale, con un’attenzione particolare alla diffusione della cultura e alla valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce La Fabbrichetta a Pistoia, uno spazio di cultura e benessere

