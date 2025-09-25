Nasce il Cammino di Montecastello di Tignale tra storia natura e spiritualità

Un nuovo itinerario di circa 8,5 km tra limoni, ulivi e panorami sul Lago di Garda prende vita nell’Alto Garda. È il Cammino di Montecastello di Tignale, pensato per chi vuole vivere un’esperienza autentica tra natura, cultura e spiritualità. Il percorso collega il Santuario di Montecastello, l’Eremo di San Giorgio in Varolo, la Limonaia di Prà de la Fam e le antiche chiese di San Rocco e San Pietro, passando anche per il Sentiero delle Operaie fino a Campione del Garda. “Con questo progetto, Tignale intende rafforzare la propria identità come destinazione turistica slow, capace di coniugare cultura, spiritualità e rispetto dell’ambiente – spiega Daniele Bonassi, sindaco di Tignale -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

