Nasce il Cammino di Montecastello di Tignale tra storia natura e spiritualità
Un nuovo itinerario di circa 8,5 km tra limoni, ulivi e panorami sul Lago di Garda prende vita nell’Alto Garda. È il Cammino di Montecastello di Tignale, pensato per chi vuole vivere un’esperienza autentica tra natura, cultura e spiritualità. Il percorso collega il Santuario di Montecastello, l’Eremo di San Giorgio in Varolo, la Limonaia di Prà de la Fam e le antiche chiese di San Rocco e San Pietro, passando anche per il Sentiero delle Operaie fino a Campione del Garda. “Con questo progetto, Tignale intende rafforzare la propria identità come destinazione turistica slow, capace di coniugare cultura, spiritualità e rispetto dell’ambiente – spiega Daniele Bonassi, sindaco di Tignale -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
13 tappe e infinite emozioni: nel Pinerolese nasce il cammino delle "Strade dei Forti"
Nasce il Cammino di Montecastello a Tignale - Un nuovo percorso tra natura, storia e spiritualità sulle colline dell’Alto Garda, tra santuari, eremi, limonaie e testimonianze della vita e del lavoro della comunità locale. quibrescia.it scrive
A Tignale nasce il Cammino di Montecastello tra fede e natura - Un anello di 8,5 km tra ulivi, limonaie e antichi eremi racconta la storia del territorio sulle sponde del lago di Garda. Come scrive giornaledibrescia.it