Nasce a Milano la prima ' casa del made in Italy' in un polo fieristico accordo Mimit Ffm e Fiera Milano
Milano, 25 set. - (Adnkronos) - E' stato firmato oggi il protocollo per avviare un rapporto stabile e continuativo di collaborazione a livello territoriale tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, a beneficio dell'imprenditoria, delle filiere locali e del made in Italy. A suggellare l'accordo per la valorizzazione delle eccellenze italiane nei mercati nazionali e internazionali il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano, che contestualmente hanno annunciato la nascita della prima 'casa del made in Italy' all'interno di una fiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
