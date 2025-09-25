Napoli tegola Buongiorno | tre settimane di stop Salta Milan e Champions
"> Il difensore fermato da una lesione all’adduttore: rientro previsto dopo la sosta contro il Torino Neanche il tempo di festeggiare il rientro di Rrahmani che un’altra tegola si è abbattuta sul Napoli. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno, 26 anni, sarà il grande assente nella sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan e nell’esordio in Champions contro lo Sporting Lisbona. Gli esami svolti al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato «una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra» e il difensore ha già cominciato l’iter riabilitativo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
