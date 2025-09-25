Napoli Spalletti è sicuro sulla lotta scudetto | per lui è tutto chiaro
Luciano Spalletti si è soffermato così sulla lotta scudetto. Dopo la vittoria di lunedì scorso, dunque, il Napoli è atteso dal big match di domenica prossima dello Stadio Meazza contro il Milan di Massimiliano Allegri, distante solo tre punti. Per gli azzurri, quindi, è ormai alle porte un esame che dirà moltissimo su questa primissima parte di stagione. Da sottolineare che anche Inter e Juventus non hanno di fronte a loro delle gare in discesa. I nerazzurri saranno infatti di scena a Cagliari, mentre la ‘Vecchia Signora’ ospiterà l’Atalanta di Ivan Juric. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, proprio sulla lotta scudettto bisogna segnalare delle dichiarazioni di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - spalletti
Spalletti-Juve, la notizia lascia senza parole tutta Napoli: avete saputo?
Spalletti: “Napoli favorito? Vi dico il mio pensiero sullo Scudetto”, poi l’annuncio sul futuro è sorprendente
Disavventura per Spalletti: l’ex allenatore del Napoli in ospedale per la puntura di un calabrone
SSD EUROPA/Spalletti chiama il nostro piccolo Andrea tifoso del Napoli: «Pronto, Andrea? Che emozione quel tuo abbraccio». Questo è il calcio che ci piace… ricco di umanità, non solo una tecnica o la ricerca di una performance ma sopratutto una capacità - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli di Conte come quello di Spalletti Due squadre ovviamente diverse, ma con la stessa fame dimostrata in un'azione in particolare: al 74' di Fiorentina-Napoli, sul risultato di 0-3 e con un corner in favore degli azzurri, parte un contropiede dei viola ? I - X Vai su X
Napoli, Spalletti: 'Scudetto? Non ci nascondiamo, ma siamo sette in corsa. Mertens e Demme a disposizione' - "Ad essere noi si sta bene, questo ve lo assicuro, anche da parte dei calciatori. Secondo calciomercato.com
Zoff sicuro: "L'eventuale scudetto al Napoli avrebbe un peso maggiore di quello di Spalletti" - In fondo alla classifica, certo, ma soprattutto lassù, con Napoli e Inter a giocarsi lo scudetto. Si legge su tuttomercatoweb.com