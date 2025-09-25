Napoli Scampia e Secondigliano | Controlli dei carabinieri Sequestri e blitz antidroga
I Carabinieri della compagnia Stella hanno effettato un servizio a largo raggio nei quartieri Scampia e Secondigliano.. Durante i controlli i carabinieri hanno fermato a Scampia un 27enne e un 24enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due erano in possesso di gioielli e monili in oro per un peso complessivo di 135 grammi. Un ritrovamento importante se si pensa che ormai l’oro è venduto a più di 100 euro al grammo. Sequestrati anche 2 smartphone di dubbia provenienza. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. I due sono stati denunciati per ricettazione. Un 21enne, invece, è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
