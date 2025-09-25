Napoli premio alla Fondazione I figli degli Altri durante il convegno nazionale Pedi Art –Pediatria è arte
Il prossimo 26 settembre a Napoli, presso l’Hotel Terminus, si riuniranno a Napoli i gotha della pediatria nazionale per il convegno Pedi Art –Pediatria è arte.Nel corso dei lavori - anticipa una nota -, sarà premiata la Fondazione I figli degli Altri, guidata dalla psicologa e psicoterapeuta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - premio
25 anni de l’Espresso napoletano e 18ª edizione del Premio “Napoli c’è”
La morte improvvisa dei genitori, il Premio Oscar e l'amore per Napoli: chi è Paolo Sorrentino, che aprirà il Festival di Venezia
Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello: martedì 22 la presentazione a Napoli
Il nostro Gianluigi tra i premiati del San Gennaro World ! Ci vediamo al Duomo di Napoli domani 25 settembre ore 20:15. #staytuned #AlDiLàDellaVisione #napoli #premio - facebook.com Vai su Facebook
Bando Premio Percy Allum L’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” bandisce per l'anno 2025 un concorso per... https://ow.ly/wRiI50WYCSF - X Vai su X
Al Convegno nazionale di Pediatria a Napoli sarà premiata la Fondazione i Figli degli Altri - la presidente Cappelluccio: “ Un anno di scuola Comix a due bambini guariti grazie all’arte” ... Si legge su napoli.repubblica.it
Premio San Gennaro World 2025, Alessandro Siani e Rosario Miraggio tra i premiati - Il Premio San Gennaro World 2025, ideato e curato nella direzione artistica da Gianni Simioli, arriva sul Sagrato del Duomo di Napoli giovedì 25 settembre, ... Come scrive msn.com